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سفارات غربية في طرابلس: ندعم المراجعة القضائية للترشحات في ليبيا

سفارات غربية في طرابلس: ندعم المراجعة القضائية للترشحات في ليبيا
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم المراجعة القضائية للترشحات إلى الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

العالم - أفريقيا

وقالت السفارات في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية إنها "أخذت علما بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اختتام إجراءات تسجيل المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا"، مضيفة: "بدا واضحا بالفعل مع مستوى تسجيل الناخبين، فإن العدد الهام من الترشحات يعدّ دليلا إضافيا على عزم الشعب الليبي للمشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية".

كما أعربت السفارات عن "الدعم الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشحات"، موجهة الدعوة لـ"جميع الجهات الفاعلة لاحترام قراراتها".

وأبدى البيان المشترك "الترحيب بجهود المفوضية في تنفيذ الأسس التقنية لانتخابات ناجحة ونتطلع إلى أن تقوم المفوضية بوضع الجدول الزمني الانتخابي الكامل"، مؤكدا "العزم على دعم الاستقرار في ليبيا كنتيجة لعملية سياسية بقيادة ليبية-ليبية ومملوكة لليبين وبتيسير من الأمم المتحدة".

ودعا "جميع الأطراف الليبية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021. ونحث جميع الجهات الفاعلة الدولية على تشجيع ودعم التحول الديمقراطي في ليبيا".

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