الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ما هدف الاعتداءات على بيوت الفلسطينيين في حي سلوان؟

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

اكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، انه من الواضح ان السياسة الاسرائيلية تجاه القدس المحتلة اصبحت مركزية في موضوع التهويد وتطبيق قانون الغائبين الذي من خلاله قامت سلطات الاحتلال بالسيطرة وسلب الاراضي من الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم.

العالم- خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": انه خلال الفترة الماضية جرت الكثير من عمليات المصادرة والسلب، معتبراً ان تطبيق هذا القانون بشكل مكثف على منطقة حي سلوان الذي يعتبر من اكبر الاحياء المتاخمة لسور القدس المحتلة، هو جزء من سياسة التهويد في محاولة للاحتلال الاسرائيلي اضفاء طابع يهودي بشكل كامل على هذه المدينة من خلال الاستفزازات التي تحصل بشكل يومي ضد اهاليها.

واوضح عواضة، ان ما يحدث في حي سلوان كان قد جرى قبلاً في حي العيسواية وفي حي الشيخ جراح، لكن اللافت في الامر ان قرارات ما يسمى بمحكمة العدل العليا بداخل الكيان خاصة فيما يتعلق بحي الشيخ جراح اوجدت نوعا من السابقة القانونية بمصادرة الممتلكات والاراضي بشكل جديد، بمعنى ان هناك قرارات صدرت فيما يتعلق بحي الشيخ جراح تتيح للفلسطيني استئجار ما يملكه من اليهودي الذي يحتل ارضه، وبالتالي تشكل سابقة خطيرة جداً على المستوى الفلسطيني، الامر الذي انسحب على حي سلوان اضافة الى حي العيسوانية، بمعنى انها بدأت تأخذ طابعاً شمولياً.

واضاف عواضة، ان الغاية الاسرائيلية هو تفريغ وسط البلدة القديمة من الفلسطينيين، ومن ثم انتقلت الى جوار المدينة بمعنى الاحياء المحيطة بها.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5915613

روابط ذات صلة

لليوم الثاني.. قوات الاحتلال تقتحم منزل محافظ القدس

شاهد..محكمة الاحتلال تخضع لصمود اهالي حي بطن الهوى

العليا الإسرائيلية تنظر الإثنين في مصير مئات الفلسطينيين بالقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مندوب ايران: مالم يُرفع الحظر من ايران توقع المزيد من ضبط النفس لیس منطقيا

بالفيديو.. ترميم أكبر قوس مشيد من الطابوق في العالم بالعراق

بولندا تدعو الناتو لرفع جاهزية القوات على الجانب الشرقي

ما هدف الاعتداءات على بيوت الفلسطينيين في حي سلوان؟

إحباط مخطط 'داعشي' يستهدف بغداد على يد قوات الحشد الشعبي

استشهاد وإصابة 3 مواطنين يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة