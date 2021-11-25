الاعلان عن نتائج مفاضلة التعليم المفتوح لجامعة دمشق

العالم - سوريا

وحسب موقع الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، ان النتائج التي اصدرتها اليوم جامعة دمشق تتضمن وفق إعلان الجامعة الحدود الدنيا والنتائج الإسمية مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الجامعة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري شروط وإجراءات التقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح وحددت فترة التقدم لها خلال الفترة ما بين الـ7 والـ18 من الشهر الجاري.

كما حددت الجامعة توزيع المقاعد المتاحة بين 50% لحملة الشهادات من عام 2009 وما بعد و35% لحملة الشهادات من عام 2002 إلى 2008 و15% لحملة الشهادات ما قبل عام 2002.