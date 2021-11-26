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أول مدينة عائمة بكوريا الجنوبية تكتمل في 2025

أول مدينة عائمة بكوريا الجنوبية تكتمل في 2025
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أعطت مدينة بوسان الكورية الجنوبية الضوء الأخضر لبناء أول مدينة عائمة في العالم بحلول عام 2025.

العالم - منوعات

وتقول التقارير إنه تم اقتراح أن تغطي المدينة 75 هكتارا وستستوعب 10000 شخص، وستتكون من العديد من الجزر السداسية، حيث يضم كل حي مساحته هكتارين 300 مجتمع. وسيتم تجميع الأحياء في مجموعات من ستة أحياء حول ميناء مركزي محمي، لتشكيل قرية يصل عدد سكانها إلى 1650 نسمة.

وتم تصميم المدينة لتنمو وتتحول وتتكيف عضويا بمرور الوقت، وتتطور من أحياء، إلى قرية ، إلى مدينة مع إمكانية التوسع، لكن التصميم وخطط التوسع المستقبلية ليست ثابتة حتى الآن.

وقال إيتاي مادامومبي، المؤسس المشارك لشركة OCEANIX المصممة للمشروع “بوسان هي أفضل مكان لنشر هذا النموذج الأولي، ولكن هذا شيء نأمل أن يكون مفيدا لجميع المدن الساحلية في جميع أنحاء العالم، وجميع المجتمعات الساحلية التي تواجه تحدي ارتفاع مستوى سطح البحر”.

والفكرة هي أن المدينة سترتفع مع البحر، وبالتالي ستكون مقاومة للفيضانات، بينما تنتج أيضا طاقتها الخاصة ومياهها العذبة وطعامها، مع أقفاص تحت الجزر تستخدم لإيواء المأكولات البحرية.

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