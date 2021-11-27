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فيديوغرافيك: الإمارات وفيلم "الكمين".. عندما تجد الامارات ضالتها في السينما

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

فيلم "الكمين" يسرد حكاية نسجتها مخيلة السلطات الاماراتية حول إنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين، الذين علقوا داخل كمين في الیمن، ورغم وجود ممثلين اماراتيين، فالفيلم برمته فرنسي غربي، فالمخرج هو الفرنسي بيير موريل، بالتعاون مع المنتج ديريك داوتشي وجنيفر روث..

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فيديوغرافيك: الإمارات وفيلم "الكمين".. عندما تجد الامارات ضالتها في السينما

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