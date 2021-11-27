أوليانوف: تشكيلة الوفد الإيراني في محادثات فيينا ملفتة

العالم - ايران

وكتب المبعوث الروسي في محادثات رفع الحظر عن إيران في تغريدة ظهر اليوم السبت بتوقيت طهران ، بأن تشكيلة الوفد الإيراني الحاضر في محادثات رفع الحظر "ملفتة".

وكتب ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا في محادثات العقوبات مع إيران في فيينا ، على تويتر: "إن تشكيلة الوفد الإيراني في محادثات رفع الحظر في فيينا ملفتة. واعتقد ان هذا يجب ان يفسر على انه دليل على نوايا (ايرانية) جادة".

بدوره قال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "في محادثات فيينا ، يجب ان تكون هناك مناقشات مكثفة ومسهبة لاسيما على معرقلات ورفع الحظر ، وهناك احتمال أن يتمكن الجميع من العودة إلى الشكل الاصلي للاتفاق النووي . "السبيل الوحيد لرفع الحظر هو إحياء الاتفاق النووي ، والذي من خلالها ستطمئن إيران والمجتمع الدولي على الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".