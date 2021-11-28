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بالصور.. للمرة الثانية سياسية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجة لولادة طفلها

بالصور.. للمرة الثانية سياسية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجة لولادة طفلها
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

شهدت نيوزيلندا التي تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين، واقعة جديدة وغريبة بالنسبة للسياسيين حول العالم، كان طرفها برلمانية من حزب الخضر.

العالم - أسيا والباسفيك

فقد فاجأت آلام المخاض البرلمانية، جولي آن جينتر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قامت إثرها بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.

وبعد ساعات قالت جينتر على صفحتها على فيسبوك، "أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3.04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن جينتر- المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على فيسبوك عبارة، "أحب دراجتي"- قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها في منصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة حيث كانت لا تزال ترضعها.

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