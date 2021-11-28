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مدراء اكثر من 60 شركة سياحية عراقية يتفقدون مستشفى 'رضوي' في مشهد

مدراء اكثر من 60 شركة سياحية عراقية يتفقدون مستشفى 'رضوي' في مشهد
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

 تفقد مدراء اكثر من 60 شركة سياحية عراقية امس السبت امكانيات مستشفى "رضوي" عالي التخصصات في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) تزامنا مع انعقاد ملتقى مشترك للناشطين في مجال صناعة السياحة الايرانية والعراقية.

العالم - ايران

وقال رئيس الرابطة المهنية للسلامة الصحية في محافظة خراسان الرضوية حسين نكونام في تصريح له على هامش المراسم: نامل بان يؤدي انعقاد هذا الملتقى للمزيد من التعاون بين شركات السياحة العراقية ومجموعة السياحة الصحية الايرانية خاصة مع المراكز الطبية في البلاد.

واضاف: كما نامل بان نشهد ازدهار السياحة الصحية في ضوء الاجراءات التي تربط المراكز الطبية والسياحة الصحية في البلدين بصورة مباشرة.

من جانبه وصف مدير مؤسسة "الحاج ابو سجاد محمد حسين النعماني" الخيرية في محافظة بابل في العراق مستشفى "رضوي" عالي لتخصصات في مشهد بانه متطور جدا من ناحية الخدمات الطبية والصحية.

واضاف احسان علي كاظم الاعرجي: ان مؤسسة النعماني الخيرية تقوم بايفاد المرضى الى الخارج بهدف تلقي العلاجات غير المتوفرة في العراق حيث قمنا لغاية الان بايفاد مرضى لزراعة الكبد وعلاج والامراض الخبيثة الى مستشفيات في مدن مشهد وطهران وقم وشيراز في ايران.

واوضح بان عدد المرضى الذين تقوم المؤسسة بايفادهم للعلاج الى خارج العراق يبلغ نحو الف مريض سنويا واضاف: لقد شاركنا في هذا الملتقى بهدف توسيع التعاون مع المستشفيات والاطباء الايرانيين من اجل ايفاد عدد اكبر من مرضانا للاستفادة من طاقات السياحة الصحية في ايران والخدمات التخصصية للكوادر الطبية فيها.

يذكر ان مستشفى "رضوي" عالي التخصصات يضم 320 سريرا ويحظى بامكانيات ومعدات طبية متطورة جدا لعلاج مختلف الامراض.

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