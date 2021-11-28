سويسرا تضيف مصير هذه الدول لقائمة الحجر الصحي بسبب أوميكرون

العالم - أوروبا

وبحسب وزارة الصحة في سويسرا، شمل الحجر الصحي المسافرين القادمين من مصر وبريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومالاوي، حيث تم اكتشاف إصابات.

وحظرت سويسرا يوم الجمعة الرحلات الجوية المباشرة من جنوب أفريقيا والمنطقة المحيطة بسبب اكتشاف سلالة أوميكرون بينما فرضت أيضا قيودا على السفر من دول أخرى من بينها هونغ كونغ وبلجيكا والكيان الإسرائيلي.

ولن يسمح لأحد بالدخول من تلك الدول والكيان الإسرائيلي إلا المواطنين السويسريين، أو من لديهم تصريح إقامة في سويسرا أو منطقة شنغين.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة على تويتر، إنه الآن بعد اكتشاف إصابات جديدة بأوميكرون سيكون لزاما على المسافرين القادمين من بريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومصر ومالاوي إثبات عدم إصابتهم بكوفيد-19 من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام أيضا.

ولم يوضح ما إذا كان السفر من تلك البلدان سيقتصر على المواطنين السويسريين والمقيمين أم لا.

وتم اكتشاف إصابتين بسلالة أوميكرون في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا وفي إيطاليا، وكلاهما جار لسويسرا، لكن سويسرا لم تفرض حتى الآن قيودا على السفر على أي دولة تشترك معها في الحدود.