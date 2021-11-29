فلسطين المحتلة... ادارة أونروا تدعو ممثلي العاملين إلى اجتماع طارئ 

العالم - فلسطين

وقالت هيئة العاملين في الوكالة، في رسالة وجهتها إلى رؤساء اتحادات العاملين: إن "مشاورات مكثفة بين المفوض العام والدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين".

وأوضحت الرسالة أن إدارة "أونروا" أصدرت قرارا عقب اللقاء، بوقف قرار تجميد زيادة الراتب، الذي وضع في نيسان/ أبريل 2021، قبل31 آذار/ مارس 2022، ودفعها بأثر رجعي.

وأكدت إدارة "أونروا" أنها "ستتشاور مع البلدان المضيفة والاتحادات، في حال اضطرت إلى النظر في الإجازة الاستثنائية في المستقبل"، مؤكدة أن "المفوض العام لا يفكر في تفعيل الإجازة الاستثنائية بأي شكل من الأشكال حاليا".

وأصدر المفوض العام تعليمات إلى المديرين الإقليميين المعنيين للعمل مع مقر أونروا على خارطة طريق لمعالجة المعدل المرتفع للعاملين بأجر يومي، بما يتماشى مع المناقشات بين النقابات وإدارة "أونروا" في بيروت في عام 2019.

ومن المقرر أن ينفذ العاملون في وكالة الأمم غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، توقفًا عن العمل ليوم كامل، اايوم الاثنين، بالتزامن مع انطلاق اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة؛ خطوةً تحذيريةً تسبق الإضراب الشامل والمفتوح؛ لتقديم رسالة "لإدارة الأونروا بضرورة تلبية مطالب العاملين، والتراجع عن سياستها المتبعة حالياً في التعامل معهم".

ويطالب اتحاد العاملين في "أونروا" بـ"إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية دون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي"، و"إعادة العلاوة السنوية، وبأثر رجعي والمجمدة منذ آذار/مارس الماضي"، إضافة إلى "فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة".

بالإضافة للمطالبة بـ"صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%".