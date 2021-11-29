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بعد استقالتها بساعات من تعيينها الاول

انتخاب اندرسون رئيسة لحكومة السويد للمرة الثانية

انتخاب اندرسون رئيسة لحكومة السويد للمرة الثانية
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

انتخب البرلمان السويدي، زعيمة حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي في السويد ماغدالينا أندرسون رئيسة للوزراء للمرة الثانية، بعد أن استقالت عقب ساعات من توليها المنصب الأسبوع الماضي.

العالم-اوروبا

انتخاب البرلمان لأندرسون يأتي للمرة الثانية في أقل من أسبوع بعد أن قدمت استقالتها عقب ساعات من انتخابها كرئيسة الوزراء، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.

وقدمت أندرسون استقالتها سابقا بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب "الخضر" من الائتلاف الحكومي.

وكانت أندرسون من الحزب "الاجتماعي الديمقراطي" قد قالت في تصريح للصحافيين: "ثمة عرف دستوري أن الحكومة الائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها".

وتابعت: "لا أريد رئاسة حكومة مطعون بشرعيتها"، معربة عن أملها بأن تنتخب مجددا في وقت لاحق.

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