وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في سورية

العالم - ايران

وافادت "سانا" ان فاطمي امين بيّن في تصريح للصحفيين عقب زيارته عدداً من المعامل في مدينة عدرا الصناعية الثلاثاء أن الهدف من زيارته إلى سورية هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبحث في إمكانيات دعمها لإعادة الالق للصناعة السورية واستعادة مكانتها التي فقدتها نتيجة الحرب الإرهابية عليها ولا سيما صناعة النسيج.

وكان الوزير الإيراني والوفد المرافق بدأ الأحد زيارة إلى سورية شملت عدة لقاءات رسمية وافتتاح معرض المنتجات الإيرانية الثاني وانتهت الثلاثاء بحضور ملتقى الفرص الاستثمارية السورية.

شارك الوفد الإيراني زيارته للمدينة الصناعية معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري معتز قطان ورئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو.