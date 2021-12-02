الكاظمي يعلق على استحقاقات المنتخبات العراقية الكروية

العالم-العراق

وكتب الكاظمي في حسابه على "تويتر": "نبارك لمنتخب شباب العراق فوزه ببطولة غرب آسيا، ووجهنا بتكريمه بما يليق بإنجازه، الفوز فرصة لشحذ الهمم نحو بناء قدرات عراقية رياضية ترفع اسم العراق".

وأضاف: "ندعم منتخبنا الوطني للفوز ببطولة كأس العرب. شبابنا هم بناة الوطن وحملة إرثه التاريخي والإنساني. العراق يجمعنا".

وحصل منتخب شباب العراق على لقب بطولة اتحاد غرب آسيا التي أقيمت على أراضيه بعد فوزه على المنتخب اللبناني في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويخوض المنتخب العراقي الأول منافسات بطولة كأس العرب في قطر، حيث تعادل في مباراته الأولى مع منتخب عمان، بينما تنتظره مباراتان مع البحرين وقطر.