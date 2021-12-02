المغاربة يشجعون منتخبهم على الفوز بالعلم الفلسطيني

العالم - رياضة

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي في الجولة الثانية مع نظيره الأردني يوم السبت المقبل، على أن يخوض المنتخب الفلسطيني مواجهة أمام نظيره السعودي في اليوم ذاته.

ولفت نشطاء فلسطينيون الى الظروف الصعبة التي يمر منها المنتخب الفلسطيني بسبب التضييق الممارس على كرة القدم الفلسطينية من طرف سلطات الاحتلال:

المقابلة جمعت منتخبي المغرب وفلسطين، تأتي في وقت شهدت فيه عشرات المدن في المملكة تظاهرات احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وللتعبير عن رفض المغاربة سياسة التطبيع مع "اسرائيل".

ولم تسلم المباراة من هذا التعبير العفوي مع المنتخب الفلسطيني، حيث عجت شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليقات والمنشورات المتضامنة.

وتداول نشطاء ومشجعون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمشجعين مغاربة مقيمين في دولة قطر يرفعون العلم الفلسطيني والكوفية التي تعبر عن الحق الذي يأبى النسيان في إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وكتب احد مستخدمي تويتر: “من تابع المباراة شاهد بأم عينيه مغاربة يرفعون علم فلسطين والكوفية، بل سمعنا مقدمة “الحبيبة يا فلسطين/رجاوي فلسطيني” بلسان مغربي مبين”.

وتجدر الإشارة الى ان فريق الرجاء البيضاوي احد اهم الفرق الوطنية المغربي، يعتبر جمهوره في الملاعب، من أول من تبنى رفع الشعارات المؤيدة للحق الفلسطيني والقضايا العربية عموما.

ورغم الخسارة يرى أحد المشجعين المغاربة، أن المنتخب الفلسطيني ظهر منظما من حيث الدفاع وانه “استطاع أن يفرض إيقاعا معينا على المغرب”، مضيفا انه “سيكون منافسا قويا في البطولة مع قليل من التنظيم و التركيز”.