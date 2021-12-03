الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

ما هي أعراض الاصابة بالمتحور 'أوميكرون' للمطعمين؟

ما هي أعراض الاصابة بالمتحور 'أوميكرون' للمطعمين؟
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

تشير البيانات المبدئية من جنوب أفريقيا أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس أو أخذوا اللقاحات ظهرت عليهم أعراض خفيفة إلى متوسطة الشدة نتيجة الإصابة بـ"أوميكرون".

العالم ـ منوعات

وقالت الدكتورة ميس عبسي، أستاذة وباحثة في الأدوية وتطوير علاجات: "الحالات التي تم تسجيلها حاليا بأفريقيا وأوروبا عبارة عن أعراض متوسطة الشدة وبعضها خفيف والحالات في مجملها لأشخاص في الثلاثينيات من أعمارهم".

وأوضحت أن "هناك احتمالين، يتمثل أولهما في أن تكون السلالة الجديدة ذات سرعة انتشار مرتفعة لكن بأعراض متوسطة وغير شديدة. أما الاحتمال الثاني فهو يتمثل في أن المتحور الجديد يستهدف فئة عمرية معينة نظرا لكون أغلب الحالات المسجلة تعود إلى شباب".

إلى ذلك، وافقت هيئة الدواء البريطانية، الخميس، على استعمال دواء أجسام مضادة وحيدة النسيلة من شركة "جي اس كي سوتروفيماب".

وأظهرت الشركة بيانات قالت من خلالها إن الدواء فعال ضد المتحور الجديد "أوميكرون"، حيث يعطى في المراحل المبكرة من الإصابة.

ويُعطى عقار "سوتروفيماب" بطريقة المحاليل لمدة 30 دقيقة. وأجازته بريطانيا للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا والذين يزيد وزنهم على 40 كيلوجرامًا، بحسب الـ"بي بي سي".

روابط ذات صلة

الصحة العالمية تكشف عدد الدول التي رصدت متحور 'أوميكرون'

تسجيل أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في نيويورك

منظمة الصحة: حظر السفر الشامل لن يمنع إنتشار المتحور في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باقري: مقترحات إيران للطرف الآخر على أساس توافق الجانبين

بينيت يدعم عنف قواته ضد الفلسطينيين في ام الفحم

بالفيديو.. قرداحي من وزرير الحكومة الى وزير الوطن

ما هي أعراض الاصابة بالمتحور 'أوميكرون' للمطعمين؟

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد مطر لعائلته

'هيومن رايتس' تكشف هدف زيارة الرئيس الفرنسي للإمارات والسعودية؟