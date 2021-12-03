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الخارجية الأمريكية: مباحثات بلينكن ولافروف كانت صريحة ومهنية

الخارجية الأمريكية: مباحثات بلينكن ولافروف كانت صريحة ومهنية
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

وصفت الخارجية الأمريكية المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن في ستوكهولم، بأنها كانت "صريحة ومهنية".

العالم-الامريكيتان

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان خلال ندوة في معهد بروكينغز بواشنطن يوم الجمعة... "كان حديثا وديا ومهنيا وصريحا جدا".

وجرت مباحثات لافروف مع بلينكن في ستوكهولم على هامش اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم 2 ديسمبر، وتطرق إلى الأزمة الأوكرانية، إلى جانب قضايا أخرى.

وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة بشأن أوكرانيا، أضافت شيرمان: "سمعنا تصريحات حازمة من العواصم الأوروبية ومن الزعماء الأوروبيين حول أنه في حال اتخذ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تلك الخطوات، فسننظر إلى كافة الخيارات تقريبا".

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا قد وجهت اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها المزعوم للقوات بلاقرب من الحدود الأوكرانية. وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

ورفضت موسكو الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" تجاه أوكرانيا.

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الخارجية الأمريكية: مباحثات بلينكن ولافروف كانت صريحة ومهنية

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