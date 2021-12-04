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ايران وروسيا تؤكدان ضرورة التعاون والتشاور حول القضايا الاقليمية المهمة

ايران وروسيا تؤكدان ضرورة التعاون والتشاور حول القضايا الاقليمية المهمة
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية في موسكو كاظم جلالي ومساعد الخارجية المندوب الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف، ضرورة التشاور والتعاون بين البلدين في القضايا الاقليمية المهمة.

العالم - ايران

وفي اللقاء الذي جرى الجمعة تباحث جلالي وبوغدانوف حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية ومنها سوريا واليمن ولبنان والعراق.

وخلال اللقاء قدم المندوب الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا شرحا حول زيارته الاخيرة لكل من ايران والعراق.

واكد جلالي وبوغدانوف ضرورة التشاور والتعاون بين البلدين حول القضايا الاقليمية المهمة وكذلك استمرار الاتصالات واللقاءات بينهما في هذا الصدد.

وكان مساعد الخارجية المندوب الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد قام خلال الاسبوع الماضي بزيارة الى طهران التقى خلالها وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومساعد رئيس الجمهورية محسن رضائي.

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