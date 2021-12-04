بعد هجوم داعش.. قوات خاصة للبيشمركة تتمركز قرب مخمور

العالم-العراق

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش زيارته قرية "خضرجيجة" في مخمور التي تعرضت أول أمس الى هجوم من قبل التنظيم الارهابي سقط على اثره 10 ضحايا من قوات البيشمركة وثلاثة مدنيين إضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح.

ودعا القائد في البيشمركة الحكومة الاتحادية سد الفجوات بين القوات العراقية وقوات البيشمركة في مناطق التماس بين الجانبين، قائلا: ما دام هذا الفراغ موجودا فإن تنظيم "داعش" سيستغله بتنفيذ هجماته التي تستهدف المدنيين لأن المنطقة بين الجانبين شاسعة جدا.

وأضاف "اتمنى ان تتحرك الحكومة العراقية ازاء هذا الموضوع، وان تقوم بالتنسيق مع قوات البيشمركة لمنع تكرار مثل تلك الهجمات".

وأكد منصور بارزاني ان "قوات البيشمركة تتواجد على خطوط الدفاع من شرق سد الموصل والى حدود قضاء خانقين، وانها أكثر إصراراً في الدفاع عن مناطقها".

وتابع بالقول إنه "بتوجيه من الزعيم مسعود بارزاني تم ارسال قوات (كولان) الخاصة إلى هذه المنطقة التي شهدت مؤخراً هجومين من قبل إرهابيي داعش".

وأوضح القائد العسكري "ستتموضع قواتنا هنا، وسننسق مع الاهالي، ولدينا قوات احتياطية ساندة ستقدم الدعم لمن يحتاجونها من سكان هذه المناطق".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الدامي في بيان نشره حساب تابع له بموقع "تليغرام".

وكانت الحكومة المحلية، ومديرية الصحة في محافظة أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق قد اعلنت يوم الجمعة ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش بمخمور إلى 13 ضحية، و5 جرحى.