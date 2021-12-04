تظاهرة حاشدة للإتحاد العام التونسي للشغل لإحياء ذكرى استشهاد مؤسسه

العالم - مراسلون

امين عام الاتحاد حذر من فشل مسار 25 جويلية بسبب ما وصفه بالتردد المبالغ فيه داعيا الى وضع خارطة طريق والفصل بين السلطات والذهاب الى انتخابات سابقة لاوانها.

الاتحاد جدد الدعوة الى حوار وطني حقيقي طارحا مبادرة لتجميع القوى السياسية من اجل وضع تصورات لحل الأزمة في البلاد.

شخصيات اعتبارية حضرت تظاهرة الاتحاد العام التونسي للشغل حثت الرئيس قيس سعيد على تشريك المنظمات الوطنية في ايجاد الحلول لمشاكل البلاد.

تحتاج الساحة السياسية في تونس الى نفس جديد يمنع البلاد من الذهاب نحو استقطاب ثنائي اخر.

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