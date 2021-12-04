السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تظاهرة حاشدة للإتحاد العام التونسي للشغل لإحياء ذكرى استشهاد مؤسسه

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

حشود من النقابيين والعمال تداعوا لاحياء ذكرى استشهاد الزعيم الوطني فرحات حشاد في ساحة القصبة قبالة مقر الحكومة استجابة لنداء الاتحاد العام التونسي للشغل. 

العالم - مراسلون

امين عام الاتحاد حذر من فشل مسار 25 جويلية بسبب ما وصفه بالتردد المبالغ فيه داعيا الى وضع خارطة طريق والفصل بين السلطات والذهاب الى انتخابات سابقة لاوانها.

الاتحاد جدد الدعوة الى حوار وطني حقيقي طارحا مبادرة لتجميع القوى السياسية من اجل وضع تصورات لحل الأزمة في البلاد.

شخصيات اعتبارية حضرت تظاهرة الاتحاد العام التونسي للشغل حثت الرئيس قيس سعيد على تشريك المنظمات الوطنية في ايجاد الحلول لمشاكل البلاد.

تحتاج الساحة السياسية في تونس الى نفس جديد يمنع البلاد من الذهاب نحو استقطاب ثنائي اخر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

اتحاد الشغل في تونس يدعو لاجراء انتخابات مبكرة

تونس تسجل أول إصابة بـ"أوميكرون" لدى مسافر كونغولي قادم من إسطنبول

تونس: اعتقال "مستشارة مزيّفة" للرئيس سعيد

شلل تام يصيب قطاع سكك حديد تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصلحة الأبحاث في لبنان تحذّر: النفايات المتراكمة قنبلة جرثومية

السيد ابراهيم أمين: الانتخابات القادمة هي الأداة الأخيرة لأدوات أميركا في المنطقة

ماراتون فايزر للجرعة الثالثة انطلق اليوم في شمال لبنان

مصادر محلية: سقوط 3 قذائف على القاعدة الأمريكية في ريف دير الزور

بالفيديو.. شاهد..القضاء يعجز عن تلبية أهم مطالب الثورة السودانية

بانوراما .. الإنتخابات العراقية وزيارة ماكرون الى السعودية