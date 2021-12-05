الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 4 متسللين من سوريا

العالم - العراق

وذكر بيان للخلية ،أنه “استمرار لعمليات الدعم والمشاركة بتامين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مفارز استخبارات الشعبة واستخبارات لواء المشاة 71 وقوة من الفوج الثاني للواء ذاته وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تم رصد تحرك مجموعة من الاشخاص بالجانب السوري يحاولون التسلل الى الاراضي العراقية عبر قرية الابطخ التابعة لناحية ربيعة والمحاذية للشريط الحدودي غرب نينوى”.

وأضاف أنه “تم نصب كمين للمجموعة والقاء القبض عليها”، مبيناً أن “عددهم اربعة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وغادروا العراق الى سوريا بطريقة غير مشروعة منذ سنوات”. وتابع البيان “تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.