الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 4 متسللين من سوريا

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 4 متسللين من سوريا
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الامني في العراق، اليوم الاحد، القبض على أربعة متسللين من سوريا باتجاه غرب نينوى.

العالم - العراق

وذكر بيان للخلية ،أنه “استمرار لعمليات الدعم والمشاركة بتامين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مفارز استخبارات الشعبة واستخبارات لواء المشاة 71 وقوة من الفوج الثاني للواء ذاته وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تم رصد تحرك مجموعة من الاشخاص بالجانب السوري يحاولون التسلل الى الاراضي العراقية عبر قرية الابطخ التابعة لناحية ربيعة والمحاذية للشريط الحدودي غرب نينوى”.

وأضاف أنه “تم نصب كمين للمجموعة والقاء القبض عليها”، مبيناً أن “عددهم اربعة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وغادروا العراق الى سوريا بطريقة غير مشروعة منذ سنوات”. وتابع البيان “تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

روابط ذات صلة

العثور على 60 عبوة ناسفة لداعش في نينوى شمالي العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قبلان: المطلوب نفير وطني بعيدا عن الكمائن الضيقة والشهية الطائفية

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 4 متسللين من سوريا

انتفاضة شعبية في المكلا.. والمحتجون يقطعون الطرقات الرئيسية

ناشونال إنترست: "قمة بايدن من أجل الديمقراطية" لن تجعل أميركا أكثر أمانا

فصائل المقاومة تحمل السلطة وأجهزتها مسؤولية فلتان الضفة

خسارة ثانية للبنان أمام الجزائر في كأس العرب في قطر