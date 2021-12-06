اكسبو 2020.. جناح إيران يعج بمحبي الفن والآثار الثقافية

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بتصميم معماري حالم ونماذج لكنوز تاريخية تعود لإحدى أقدم الحضارات في العالم.. استقطب جناح إيران في معرض إكسبو دبي العالمي الفين وعشرين حشودًا من الزوار وخاصة محبي الفن والجمال والآثار الثقافية والحرف اليدوية المتقنة والرائعة .

وقال سيد حرامشاهي وهو مقاول في جناح إيران: "نريد أن يعرف كل الناس في العالم الثقافة الإيرانية والتاريخ الإيراني لأن الكثير منهم لا يعرفون شيئًا عن هذا التاريخ ولا يعرفون معلومات عامة وصحيحة عن إيران."

الى عدة أقسام وخانات يتفرع الجناح الإيراني في معرض دبي عارضا بعضا قليلا وجزءا يسيرا من مختلف المنتجات والصناعات الإيرانية وخاصة اليدوية منها..فهذا قسم السجاد الإيراني الذي يحكي الإبداع والجمال في الرسومات والألوان ومهارات لا متناهية في فن الحياكة والنسيج والذي قد يستغرق سنوات لإنجاز كل قطعة منها.. ..وهنا قسم آخر للأشغال والحرف اليدوية وخاصة المصنوعة من النحاس والتي تقسم بدورها لعدة اعمال فنية ومسميات كالمينا كاري والخاتم كاري والفيروزي كوبي.. وطبعا تمتد فنون النقش والرسم اليدوي للوحات الفنية التي تحكي التراث والتاريخ وفن الزخرفة...ولا يكتمل الجناح الإيراني الا بالذهب الأحمر ذي الشهرة الواسعة والفوائد العارمة..

وقال عبد الحسين العمادي مسؤول الاتصال الإعلامي ، جناح إيران: "التجار مهتمون بالزعفران الإيراني والسجاد الإيراني والحرف اليدوية الإيرانية وأشياء من هذا القبيل. وآمل في المستقبل أن نتمكن من زيادة العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين".

أجزاء ومقتطفات من تاريخ البلاد سردها الجناح الايراني حاله حال جميع معارضه وجناحاته التي تقام في شتى الأنحاء في العالم..فإيران او ما يعرف ببلاد فارس في العصور القديمة..كانت أول إمبراطورية في التاريخ تمتد عبر قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ومركزًا ثقافيًا مهمًا على طول طريق الحرير القديم. ولطالما خدمت الحضارة الفارسية القديمة كحلقة وصل بين الثقافات الشرقية والغربية.