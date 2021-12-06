الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات العراقية تعتقل ارهابيا حاول تفجير عبوة ناسفة في الكاظمية

القوات العراقية تعتقل ارهابيا حاول تفجير عبوة ناسفة في الكاظمية
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على إرهابي خطط وحاول تفجير عبوة ناسفة في منطقة الكاظمية ببغداد، وفككت خليته ودمرت وكرها شمالي العاصمة.

العالم-العراق

وجاء في بيان للخلية، أنه :"وبعمل دؤوب ومتابعة مستمرة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال تحليل وتطبيق المعلومات الاستخبارية، تمكن رجال الوكالة من إلقاء القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحدى أسواق منطقة الكاظمية".

وأضافت: "تمت عملية القبض على المتهم داخل إحدى الفنادق في المنطقة، وهو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها في شهر يونيو الماضي والموقوف حاليا وإحباط مخططه الإجرامي بعد أن حاول استخدام اسلوب شقيقه".

وتابعت: "بدلالة اعترافاته تم القبض على جميع أعضاء الشبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها وتدمير الوكر الذي انطلق منه لتنفيذ عمليته، كما تم ضبط جنسية مزورة وأعتدة مختلفة، وقداحات وأسلاك تفجير وناظور ليلي وعقاقير طبية مختلفة ومواد أخرى".

وأشارت إلى أن "لديها أهدافا مهمة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من الذين قاموا ببيع ضمائرهم إلى العصابات الإرهابية".

روابط ذات صلة

رسول: سنضرب بيد من حديد من يحاول المساس بأمن العراقيين

العراق: الاطاحة بمنسق ما يسمى بديوان العشائر في "داعش"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القوات العراقية تعتقل ارهابيا حاول تفجير عبوة ناسفة في الكاظمية

يحيى سريع: نفذنا عملية واسعة في العمق السعودي

الجمعية العامة تؤيد تأجيل قرار تعيين سفير جديد لطالبان وميانمار لدى الأمم المتحدة

رياح تصل للعاصفة.. مصر: عدم استقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الخارجية الأردنية تعلن تعرض عدد من الطلبة الأردنيين لاعتداء في إسطنبول

رسول: سنضرب بيد من حديد من يحاول المساس بأمن العراقيين