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غريب آبادي: الدول المتشدقة بحقوق الانسان تحتضن اكبر المفسدين الاقتصاديين

غريب آبادي: الدول المتشدقة بحقوق الانسان تحتضن اكبر المفسدين الاقتصاديين
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية بالجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي بان الدول الغربية واميركا تعرقل عملية تسهيل التعاون الدولي بين الدول في مجال مكافحة الفساد لانها هي نفسها تحتضن اكبر المفدسين الاقتصاديين.

العالم - ايران

يتبع ..

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غريب آبادي: الدول المتشدقة بحقوق الانسان تحتضن اكبر المفسدين الاقتصاديين