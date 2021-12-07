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لبنان: تسلم وتسليم في وزارة الاعلام بعد استقالة قرداحي

لبنان: تسلم وتسليم في وزارة الاعلام بعد استقالة قرداحي
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

بعد استقالة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي جرى اليوم الثلثاء مراسم التسلم و التسليم بين وزير المستقيل و وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي.

العالم_لبنان

وألقى وزير التربية والتعليم العالي و وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال التسليم والتسلم في وزارة الاعلام مع سلفه الوزير جورج قرداحي كلمة قال فيها: أتوجه بتحية محبة وتقدير للوزير الصديق الأستاذ جورج قرداحي، الذي أراد بحضوره أن يعبر عن هذه العلاقة الإنسانية والثقافية والفكرية التي تجمعنا ، بعيدا من المناصب والمسؤوليات. كما أحيي فيه حسه بالمسؤولية الوطنية وترفعه عن التمسك بالموقع، لما يتحلى به من أخلاق وسيرة مهنية لا نقاش فيها.

وقال: أنا أيها الأحباء، أحل بصورة موقتة وزيرا للإعلام بالوكالة، لأتسلَّم مهام هذه الوزارة من سلفي الأستاذ جورج قرداحي الوجه المعروف في لبنان وعالمنا العربي ، والذي إن إستقال من منصبه لأسباب أسهب في شرحها، إلا أنه من الواجب أن نحييه لموقفه الذي كان فاتحة خير على البلد.

وأشار إلى أنه يتوجه إلى وسائل الإعلام بكل مسمياتها، إلى وعي دقة المرحلة وخطورتها ، فنسهم في تعميم الإيجابيات دون إغفال السلبيات، ولكن بمقاربتها بروح المسؤولية وليس بغية الإثارة والإساءة، وأن نرفع من مستوى التخاطب السياسي وخصوصا أننا على عتبة دخول موسم الإنتخابات.

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