أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021

آرمان ملي ..

بدء الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا اليوم في ظل أجواء تفاؤل أكبر ..

ايران ..

وزارة الخارجية .. إجراءت الحظر الأمريكية الأخيرة تعكس عدم وجود نوايا صادقة بالمفاوضات

جوان ..

إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة عشية بدء مفاوضات فيينا , مؤشر بعدم جدية واشنطن فيها . .

رسالت ..

القائد العام لحرس الثورة .. طائراتنا المسيرة قادرة على القيام بمهام في أي مكان

قدس ..

إتساع دائرة الهلع في الكيان الصهيوني من تسارع وتيرة الهجمات ضد الصهاينة في القدس

ابرار ..

القمة الإفتراضية الأمريكية الروسية .. بايدن هدد بشأن أوكرانيا وبوتين طالب بضمانات بعدم توسع الناتو

مردم سالاري ..

مباحثات القمة بين الكرملين والبيت الأبيض دارت حول محوري إيران وأوكرانيا

حمايت ..

القوات اليمنية المشتركة تحرر مناطق إستراتيجية في غرب محافظة مأرب

ابتكار ..

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على صفقة بيع أسلحة بقيمة ستمائة وخمسين مليون دولار للسعودية

خراسان ..

إنتخاب أولاف شولتز كمستشار جديد في ألمانيا للحلول محل المستشارة انجيلا ميركل

آفتاب يزد ..

بوتين يؤكد بلقاء القمة مع بايدن على ضرورة الإلتزام بالإتفاق النووي المبرم عام 2015

اطلاعات ..

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن يعترف بإرتكاب أمريكا خطئا فادحا بخروجها من الإتفاق النووي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في مقالها، إجراءات حظر جديدة ام مفاوضات جديدة ؟... امريكا اعلنت عن فرض اجراءات حظر وعقوبات جديدة ضد بلادنا خلف ذرائع مختلفة عشية بدء الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي.

إن أمريكا كشفت بذلك عن واقع عدم جديتها في هذه المفاوضات خاصة وان إلغاء الحظر هو شرط إيران الرئيسي فاعلان امريكا عن فرض اجراءات حظر جديدة خلف ذرائع ومبررات لا ترتبط بالبرنامج النووي الايراني والاتفاق النووي, عزز شكوك ايران بشأن عدم جدية امريكا وحليفاتها الاوروبيات في مفاوضات فيينا كما عزز القناعة القائلة ان امريكا والقوى الغربية قد تنتهج تكتيك يتلخص بالغاء اجراءات حظر مفروضة على ايران عبر اخراجها من ابواب المفاوضات بفيينا لاعادتها بعدها من شباك ذرائع ومبررات مفبركة اخرى لا ترتبط بالاتفاق النووي والبرنامج النووي الايراني في خديعة كبرى.

ايران ..

في مقالها الذي يحمل عنوان، لعبة شطرنج بوتين بايدن بملعب أوكرانيا، كتبت صحيفة ايران.. مباحثات القمة الامريكية الروسية عبر تقنية الفيديو كنفرانس, كانت اشبه بمسابقة شطرنج روسية امريكية ملعبها اوكرانيا, لعبة لوح فيها كل طرف ببيادقه فحسب دون تحريكها الان على الاقل.

إن بايدن هدد وتوعد بفرض عقوبات قاسية على روسيا إذا ما هاجمت أوكرانيا ليرد بوتين ببرود إنه يريد ضمانات قانونية بعدم توسع حلف الناتو شرقا وبعدم تسليح اوكرانيا .

وبالطبع بوتين الذي يعرف مسبقا ان امريكا والناتو لن يغامرا بدخول حرب مع روسيا من اجل اوكرانيا لوح قبلها ببيدق الحشود الروسية .

وفي كل الاحوال لم تتمخض المباحثات عن نتائج حاسمة لكنها ابعدت احتمال نشوب حرب شاملة بين الناتو وروسيا على الاقل كما طرحت الهواجس الروسية نفسها بقوة ولم تدفع تهديدات بايدن الاقتصادية والسياسية بوتين اللاعب الذي بيده العديد من البيادق الميدانية لتقديم اية تنازلات .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات سلطت الضوء على تمرير الكونغرس الامريكي لصفقة اسلحة ضخمة مع السعودية وكتبت في مقالها، مجلس الشيوخ يصادق على صفقة أسلحة للسعودية،.. مجلس الشيوخ الامريكي تجاهل واقع مواصلة السعودية لحربها الوحشية على اليمن واضعا امضاءه على مصادقة مجلس النواب علىصفق اسلحة متطورة مع السعودية.

هذه الصفقة بقيمة ستمائة وخمسين مليون دولارا وتضم صواريخ قنابل ليزرية وأسلحة متطورة أخرى هذه الصفقة اثارت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة نفسها وفي هذا السياق قال موقع "هيل " الامريكي ان المصالح الامريكية الاستراتيجية تغلبت في هذه الصفقة على مبادئ حقوق الانسان وعلى القيم الاخلاقية.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها، ضجة غربية إبتزازية كبرى بشأن الإتفاق النووي، .. الضجة الاعلامية السياسية التي تثيرها القوى الغربية ضد المقترحات الايرانية بمفاوضات فيينا تستهدف الضغط على بلادنا وابتزازها في هذه المفاوضات.

إن الذي يحدث في مفاوضات فيينا هو إلتزام إيران بموقفها المنطقي بالمطالبة بحقوقها القانونية مقابل التعنت الغربي فبلادنا تطالب بالغاء الحظر طبقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتطالب بالحصول على ضمانات بعدم تكرار امريكا للعبة الانسحاب من هذا الاتفاق مرة اخرى وذلك لاعادة الحياة لهذا الاتفاق وفي الوقت الذي تصر فيه القوى الغربية على موقفها الداعي عمليا لالتزام ايراني من جانب واحد بالاتفاق النووي مع تجاهل حقوق ايران القانونية ومصالحها الاقتصادية فيه.

كما تحاول القوى الغربية عبر اثارة ضجيج مفتعل بشأن مقترحات ايران الايحاء بان بلادنا تعرقل المفاوضات , الان الواقع هو شيئ آخر تماما فامريكا التي تسببت بوضع الاتفاق النووي في حالة موت سريري بخروجها منه تحاول استغلال موضوع العودة لعضويته لتحقيق نفس ألمآرب الترامبية في الواقع وهو امر مرفوض من قبل بلادنا.

حمايت ..

حمل تعليق نشرته صحيفة حمايت حول مستجدات الحرب التي تقودها السعودية على اليمن عنوان، الهزيمة المدوية للتحالف السعودي في مأرب، وكتبت فيه... ان اقتراب القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية ثورية من حسم معركة مارب الكبرى بات يلوح بوضع التحالف السعودي في مأزق كبير.

إن هزيمة التحالف السعودي في مأرب ستضع النقاط فوق الحروف لواقع هزيمته بالحرب على اليمن وهذا ما تعرفه امريكا نفسها الامر الذي دفعها للموافقة على صفقة ضخمة لبيع اسلحة متطورة للسعودية مؤخرا, صفقة تضم صواريخ وقنابل ذكية واسلحة اخرى مختلفة, في موقف يتناقض تماما مع ادعاءات ادارة بايدن بشأن حقوق الانسان باليمن وضرورة وقف الحرب وايجاد حل سياسي للازمة اليمنية.

ان اقتراب القوات اليمنية المشتركة من تحرير مأرب وربما من حسم الحرب برمتها لم يعد يخيف السعودية وحليفاتها بالمنطقة فحسب بل بات يخيف امريكا والكيان الصهيوني ايضا ازاء قرب انضمام اليمن عمليا الى دائرة جبهة المقاومة بامنطقة.