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شاهد بالفيديو..شجار داخل البرلمان التركي

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

شهد البرلمان التركي شجارا بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ووزير الداخلية سليمان صويلو من جهة، وأعضاء كتلة حزب الشعب الديمقراطي المعارض من جهة أخرى، وفقا لوسائل إعلام تركية.

العالم-تركيا

وأثناء جلسة البرلمان المنعقدة أمس الأربعاء لمناقشة موازنة 2022، سأل نائب الحزب المعارض إركان أيدين وزير الداخلية لاستخدامه طائرة مملوكة لرجل الأعمال سيزجين باران كوركماز، الذي اعتقل في النمسا بتهمة غسل الأموال، وفقا لما نشره موقع KRT التركي.

من جانبه هدد صويلو المعارضة، قائلا: "ستدفعون ثمن هذا"، كما أنه وصف أيدين بـ "المحتال".

وبعدها أجرى نائبان عن الحزب المعارض، هما أوزجور أوزال ووالي أغبابا، مناقشة شفهية مع صويلو تحولت إلى شجار بين مجموعتين من النواب.

وتقرر تعليق الجلسة لمدة 10 دقائق، حتى تهدأ الأجواء.

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