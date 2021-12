اسحبوا فيلم أميرة من جوائز الاوسكار

العالم - نبض السوشيال

وجهت لهذا الفيلم "أميرة" الذي يتناول موضوع تهريب نطف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، عدة تهم من بينها “الإساءة للأسرى وللأبناء المولودين من تلك النطف” والذين يطلق عليهم لقب “سفراء الحرية” وأنه يدعم “الرواية الإسرائيلية” بشأن تهريب النطف، الذي يعتبره الفلسطينيون شكلا من أشكال النضال.

وقد اثار هذا الفيلم "أميرة" الذي من المقرر أن يمثل الأردن في مسابقات جوائز الأوسكار للأفلام الطويلة لعام 2022، أثار جدلا كبيرا بعد يوم من عرضه ضمن مهرجان “كرامة لأفلام حقوق الإنسان” في العاصمة الأردنية عمان، كما أثار عاصفة غضب فلسطيني اردني عربي ومطالبات بمنع عرضه، ما دفع اسرة الفيلم الى وقف عرضه، حيث قالت أسرة فيلم “أميرة” الذي يتناول قضية “نطف” يجري تهريبها من أسرى فلسطينيين، إنه سيتم وقف عرض الفيلم.

كما انتقد برلمانيون أردنيون اساءة هذا الفيلم "أميرة" للأسرى الفلسطينيين وعلقوا على فيلم "أميرة" الذي أثار غضبا وضجة واسعين، الذي أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أنه يسيء لقضية الأسرى، ويخدم رواية الاحتلال.

وقال النائب في البرلمان الأردني أحمد القطاونة: إنه مؤسف جدا مشاركة أردنيين في فيلم أميرة المسيء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم.

كما انتقد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية جميل عليان، بشدة إنتاج فيلم "أميرة"، ووصف الفيلم وفريقه بـ "الجاهل لعظمة ووعي وانتصارات الحركة الأسيرة التي مرغت أنف العدو في التراب".

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى إن الاستمرار في التعاطي مع فيلم "أميرة" والترويج له، هو خيانة لنضال الشعب الفلسطيني.

وأشار بيان صادر عن أسرة الفيلم أن “أسرة الفيلم تتفهم الغضب الذي اعترى الكثيرين على مايظنونه إساءة للأسرى وذويهم، وهو غضب وطني نتفهمه ولكن كنا نتمنى أن تتم مشاهدة الفيلم قبل الحكم عليه نقلا أو اجتزائا”.

أسرة الفيلم قالت في بيانها أن: “الأسرى الفلسطينيين ومشاعرهم هم الأولوية لنا وقضيتنا الرئيسية، لذلك سيتم وقف أي عروض للفيلم، ونطالب بتأسيس لجنة مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدته ومناقشته. نحن مؤمنين بنقاء ما قدمناه في فيلم أميرة، دون أي إساءة للأسرى والقضية الفلسطينية”.

وأضاف البيان: “منذ بداية عرض الفيلم في سبتمبر 2021 في مهرجان فينيسيا والذي تبعه عرضه في العالم العربي في مهرجاني الجونة وقرطاج وشاهده آلاف من الجمهور العربي والفلسطيني والعالمي، كان الإجماع دائما أن الفيلم يصور قضية الأسرى بشكل إيجابي وإنساني وينتقد الاحتلال بوضوح”، و“كان من المفهوم تماما لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف وقدسية أطفال الحرية ولهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية ولا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول منذ 2012 ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم.

وأوضح: “لم تترك أسرة الفيلم الأمر للتأويل، بل أكدت بهذه الجملة أن الفيلم خيالي وأن طريقة التهريب الحقيقية غير معروفة، بل إن عمر البطلة في الفيلم 18 عاما يتنافى منطقيا مع بداية اللجوء لتهريب النطف في 2012”.

وأكد البيان على أن الفيلم “يتناول معاناة وبطولات الأسرى وأسرهم ويظهر معدن الشخصية الفلسطينية التي دائما ما تجد طريقة للمقاومة والاستمرار، ويحاول أن يغوص بعمق في أهمية أطفال الحرية بالنسبة للفلسطينين”.

ونتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي صدحت بها حناجر الاردنيين والفلسطينيين حول فيلم "اميرة" حيث قال حساب الناشط الاردني "راوند شوراب - Rawand.Shurrab) الذي قال في تغريدته: من الواضح أن فيلم "أميرة" ينتهك كرامة الأسرى الفلسطينيين وبطولاتهم وتاريخ نضالهم العظيم "، ووزارة الثقافة الفلسطينية تعلق على الفيلم الروائي الأردني "أميرة" الذي يهين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

"‘Amira’ film clearly abuses the Palestinian prisoners’ dignity, heroism, and great history of struggle." Palestinian Ministry of Culture commenting on the Jordanian Feature-Film ‘Amira’ which insults the Palestinian prisoners in the Israeli jails.

قال الناشط الاردني (رضا ياسين) في تغريدته على "تويتر" بخصوص فيلم "اميرة": القائمون على فيلم أميرة.. لازم يعتذروا عن "جهلهم".. طبعاً إذا بدنا نحسن النية فيهم.. ويسحبوا الفيلم فوراً وإلا راح يكونوا مساهمين بتشويه الأسرى الفلسطينيين عن سبق إصرار #اسحبوا_فيلم_أميرة

قال حساب الاردني (ايمن الحنيطي - Israeli Affairs Expert) الخبير بالشؤون الاسرائيلية: فيلم #اميرة سقطة فظيعة بحق فلسطين و الاردن وكفاحهما ضد المحتل،يجب ان يدفع ثمنها ويحاسب عليها من اجازه ورشحه للاوسكار،من هم الخبراء الذين استعين بهم بقضية حساسة وطنية وقومية كهذه؟ كيف يلطخ اسم الاردن وحده والعمل اردني فلسطيني مصري مشترك؟ #اسحبوا_فيلم_اميرة #Pull_Out_Amira

قال حساب الناشطة الاردنية (نسمة جا - Nesma Ja): أطلق ناشطون وصحفيون فلسطينيون حملة على الإنترنت باستخدام هاشتاغ #Pull_Out_Amira (# اسحبوا_فيلم_أميرة) للتعبير عن رفضهم للفيلم الروائي الأردني "أميرة" الذي يهين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. #FreeThemAll

Palestinian activists and journalists have launched an online campaign using the hashtag #Pull_Out_Amira (#اسحبوا_فيلم_أميرة) to express their rejection of the Jordanian Feature-Film ‘Amira’ which insults the Palestinian prisoners in the Israeli jails. #FreeThemAll

قال حساب الناشطة (بيزا): مشكلة عندما يتحدث فيلم عن قضية ويكون المخرج دنيء لهذا الحد #اسحبوا_فيلم_أميرة

قال حساب الناشطة (سلمى ابو دايح - salma abu dayyeh): الممثلة الاردنية جولييت عوض قالت: كاتب فيلم أميرة لديه عقلية اسرائيلية ويجب منعه من العرض نهائيا. يجب أن يضرب ممثلو ومنتجي فيلم أميرة بالأحذية " # اسحبوا_فيلم_أميرة #Pull_Out_Amira

Juliet Awad " A Jordanian actor" said: "The writer of Amira movie have an Israeli mentality and must be banned from show permanently. Actors and producers of Amira film should be hit with shoes" #اسحبوا_فيلم_أميرة #Pull_Out_Amira

نختم هذه الحلقة من )نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط (محمد حسان - Mohamed Hassan) نشر فيها تغريدة معادة للدكتورة (مريم ابو الفتوح - Dr.amira aboelfetouh) قالت فيها: تنهار أميرة وتقول لأمها لابد أن يغادروا فلسطين وهذا هو بيت القصيد الذى أراد صناع الفيلم إيصاله اخراج الفلسطينيون من أرض فلسطين وأن الأرض لليهود إشارة لنطفة الجندي الصهيوني! انه فيلم صهيوني بامتياز، ومن الطبيعي أن يحصد عدة جوائز عالمية،ولسوف يشارك صناع الفيلم به فى الأوسكار