اختتام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وتفاهم على مواصلة المحادثات

العالم-إيران

وخلال اجتماع اليوم للجنة المشتركة، ناقش المشاركون كيفية مواصلة المحادثات، وشدد باقري كني، في شرحه لأساسيات مقترحات إيران، على جدية إيران وحسن نيتها في المحادثات.

وتقرر في هذا الاجتماع ، مواصلة المناقشات حول النصوص على مختلف المستويات.

وسيشرح إنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي ترأس اجتماع اليوم، سيشرح للصحفيين نتائج المحادثات، وبسبب البرد القارس وتساقط الثلوج بغزارة، سيتحدث هذه المرة للصحفيين داخل خيمة المراسلين وعلى المنصة المخصصة له.

ويعد هذا الاجتماع في الواقع استمرارا للجولة السابعة من المحادثات لإحياء بنود الاتفاق النووي، والتي بدأت الاثنين الماضي (29 نوفمبر) في فيينا.

وكان باقري كني قد كتب في تغريدة على تويتر قبل بدء الاجتماع، ان إيران تواصل التعاطي الجاد وانها عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق ومصالح شعبنا.

وقبل بدء الاجتماع التقى باقري برئيسي وفدي الصين وروسيا وممثل الاتحاد الأوروبي انريكي مورا الذي ينوب جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم.