الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اختتام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وتفاهم على مواصلة المحادثات

اختتام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وتفاهم على مواصلة المحادثات
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

اختتم قبل قليل اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي حضره ممثلو إيران ومجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي في فندق كوبورغ لمناقشة النصوص الإيرانية المقترحة، حيث تقرر في هذا الاجتماع، مواصلة المناقشات حول النصوص المقترحة على مختلف المستويات.

العالم-إيران

وخلال اجتماع اليوم للجنة المشتركة، ناقش المشاركون كيفية مواصلة المحادثات، وشدد باقري كني، في شرحه لأساسيات مقترحات إيران، على جدية إيران وحسن نيتها في المحادثات.

وتقرر في هذا الاجتماع ، مواصلة المناقشات حول النصوص على مختلف المستويات.

وسيشرح إنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي ترأس اجتماع اليوم، سيشرح للصحفيين نتائج المحادثات، وبسبب البرد القارس وتساقط الثلوج بغزارة، سيتحدث هذه المرة للصحفيين داخل خيمة المراسلين وعلى المنصة المخصصة له.

ويعد هذا الاجتماع في الواقع استمرارا للجولة السابعة من المحادثات لإحياء بنود الاتفاق النووي، والتي بدأت الاثنين الماضي (29 نوفمبر) في فيينا.

وكان باقري كني قد كتب في تغريدة على تويتر قبل بدء الاجتماع، ان إيران تواصل التعاطي الجاد وانها عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق ومصالح شعبنا.

وقبل بدء الاجتماع التقى باقري برئيسي وفدي الصين وروسيا وممثل الاتحاد الأوروبي انريكي مورا الذي ينوب جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم.

روابط ذات صلة

بالتزامن مع المفاوضات النووية عقوبات أمريكية جديدة على ايران .. لماذا؟!

غريب ابادي: قريبا سنقاطع قائمة جديدة من الكيانات والأفراد الأمريكيين

باقري : مقترحات إيران موثقة ومدعومة بالدليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. صور لقافلة ضخمة من النفط السوري الذي هربته القوات الأميركية

الخارجية الروسية: المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود

'انفوغرافيك' للاعلام الحربي لسرايا القدس ليوم التاسع من ديسمبر

اختتام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وتفاهم على مواصلة المحادثات

اندلاع حريق في المقر المركزي لحركة النهضة في تونس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة