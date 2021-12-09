أمير عبد اللهيان: نسعى للتوصل إلى اتفاق جاد وجيد

العالم - ايران

وكتب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مساء الخميس على صفحته على إنستغرام عن المحادثات الجارية في فيينا بين إيران ومجموعة 4 + 1 لرفع الحظر: "نحن جميعًا في فيينا للتفاوض ومن اجل التوصل الى اتفاق جيد".

وأضاف: ان على الأطراف الغربية أن تعلم أنها تكلمة في السنوات الثماني الماضية بما يكفي وقطعت وعودا بلا عمل ، لكن اليوم هو وقت العمل ونعمل للتوصل إلى اتفاق جاد وجيد.

وقال إن "برنامج إيران النووي سلمي تماما ، لكن تبديد المخاوف المزعومة للأطراف الغربية مرتبط مباشرة بالرفع الكامل للحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي ".

ولفت إلى أنه "رغم أننا نشكك في استعداد الجانب الغربي لرفع الحظر من حيث المبدأ ، أم أنه يسعى فقط إلى تبديد مخاوفه من جانب واحد، ولكن إذا تفاوض الجانب الغربي بحسن نية ، ومبادرة وأفكار بناءة لمواصلة المفاوضات فسنشهد بالتأكيد تقدما سريعا في المفاوضات.