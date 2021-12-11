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ماهي الشاهقة المائية ولماذا تقع؟ + فيديو

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

رصد سكان ظاهرة نادرة قبالة سواحل إيطاليا في وقت متأخر من الخميس، حيث ارتفع عمود مائي في الهواء فوق سطح البحر، في مشهد أشبه بالإعصار.

العالم - منوعات

ورصدت الظاهرة التي تعرف باسم "الشاهقة المائية" أو "العمود المائي"، في البحر التيراني، أحد أفرع البحر المتوسط، وتحديدا قبالة بلدة فيوميتشينو القريبة من العاصمة روما.

ونشر العديد من سكان البلدة مقاطع فيديو للظاهرة المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حظيت بنسب مشاهدات عالية.

وتحدث الشاهقة المائية عند اختلاط الماء بالهواء على هيئة عمود في جو عاصف، وترى فوق المسطحات المائية مثل البحيرات أو البحار أو المحيطات.

وعادة ما ترصد الظاهرة في أواخر الصيف أو مطلع الخريف، ويمكن أن تكون خطرة على القوارب الصغيرة، لكنها لا تشكل تهديدا على اليابسة حيث سرعان ما تتلاشى لدى وصولها الشاطئ.

لكن الشواهق المائية قد ترتبط بعواصف رعدية شديدة، وغالبا ما تكون مصحوبة بالرياح والأمواج العالية، وأحيانا بالبرق.

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ماهي الشاهقة المائية ولماذا تقع؟ + فيديو

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