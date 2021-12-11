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التيار الصدري وقيادات أمنية يناقشان أمن الحدود والمنافذ الحدودية

التيار الصدري وقيادات أمنية يناقشان أمن الحدود والمنافذ الحدودية
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحثت الهيئة السياسية للتيار الصدري في العراق، اليوم السبت، مع قيادات أمنية "مهمة"، ملف المنافذ الحدودية والابتزاز الالكتروني.

العالم-العراق

وقالت الهيئة في بيان، إنه "استنادًا إلى توجيهات السيد مقتدى الصدر استضافت الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة أحمد المطيري مجموعة من القيادات الأمنية المهمة، لمناقشة أمن الحدود والمنافذ الحدودية والابتزاز الالكتروني، موجهًا بعقد اجتماعات متكررة لدراسة كافة الثغرات".

وأكد المطيري، وفق البيان، على "ضرورة إزالة المعوقات لضمان تأمين حدود البلد وفرض السيطرة الكاملة على منافذه ، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد".

ودعا رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، إلى "متابعة عمليات الابتزاز الالكتروني ، مشددًا على وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعها والقضاء عليها".

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