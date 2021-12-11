السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تهدد بمهاجمة القوات الأميركية الموجودة في تايوان

الصين تهدد بمهاجمة القوات الأميركية الموجودة في تايوان
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

هدّدت الصين بمهاجمة أي قوات ترسلها الولايات المتحدة للدفاع عن جزيرة تايوان.

العالم- أسيا والباسفيك

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن الناطقة باسم الحزب الحاكم في الصين، تقريراً قالت فيه إنّ بكين مستعدة لشن هجوم على أي قوات أميركية في حال نشوب نزاع عسكري في المنطقة.

وقالت الصحيفة الصينية إن "مثل هذه التهديدات ليست ذات مصداقية، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكلفة الدفاع عن تايوان".

وجاء التهديد الصيني في أعقاب تعهّد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بأن "واشنطن لن تسمح أبداً بحدوث غزوٍ صيني في تايوان".

كما حثّت "غلوبال تايمز" سوليفان على "إغلاق فمه الكبير، وتجنّب التسبب في مزيد من الإحراج لبلده".

وكثّفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان لقبول سيادتها عليها، مما أثار غضب الجزيرة التي قالت مراراً إنها لن ترضخ للترهيب وتملك حق المشاركة على الساحة الدولية كبلد مستقل.

بدوره، قال وزير الدفاع التايواني سابقاً إن التوترات مع الصين "بلغت حداً غير مسبوق" منذ أكثر من 40 عاماً، ويؤكد أنّ الصين سيكون بإمكانها القيام "بغزو شامل" للجزيرة بحلول 2025.

يُشار إلى أنّ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، حذّر من أن واشنطن "ينبغي أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان "إذا ما شنّت الصين هجوماً" على هذه الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

واليوم، وصفت بكين الديمقراطية الأميركية بأنّها "سلاح دمار شامل"، بعد قمّة "من أجل الديمقراطية" التي نظّمها الرئيس الأميركي جو بايدن للتقريب بين الدول.

روابط ذات صلة

الصين: الديمقراطية أصبحت سلاح دمار شامل لدى أميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. قرداحي يكشف دور استقالته في عقد فرنسا صفقات مع السعودية

مثقفون فرنسيون من درعا: الحكومة الفرنسية أخطأت بموقفها تجاه سورية 

سوريا..أهالي قرية المتينية بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي

باريس تسبق واشنطن وتؤكد توقيع عقد بيع فرقاطات لليونان

بالفيديو.. هل يندم قرداحي على مواقفه تجاه سوريا والمقاومة؟

عون: نأمل أن تغطي خطوة تزويد العراق لبنان بالنفط جانبا من احتياجات شعبنا