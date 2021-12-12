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ارتفاع ضحايا أعصار ولاية كنتاكي الأمريكية الى 80 قتيلاً

ارتفاع ضحايا أعصار ولاية كنتاكي الأمريكية الى 80 قتيلاً
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

قضى ثمانون شخصا على الأقل في ولاية كنتاكي الاميركية وحدها بسبب الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما اعلن الحاكم إندي بيشير الاحد.

العالم - الأميركيتان

واكد بيشير لشبكة "سي ان ان" أن "هذا العدد سيتجاوز مئة"، واصفا سلسلة الاعاصير بأنها "الاكثر فتكا" في تاريخ كنتاكي.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الاجمالية في أنحاء الولايات المتحدة الى ما لا يقل عن 93 قتيلا.

ضرب كنتاكي اعصار قطع مسافة 320 كلم، بين الأطول مسافة التي تسجل في الولايات المتحدة.

في مايفيلد، المدينة التي تعد عشرة آلاف نسمة ودمرت جزئيا بسبب الكارثة، تتركز أنظار أجهزة الانقاذ على مصنع شمع بعدما انهار سقفه بسبب شدة الرياح.

وقال بيشير إن حوالى 110 موظفين كانوا يعملون فيه مساء الجمعة تحضيرا لاعياد نهاية السنة وتم إنقاذ 40 منهم.

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