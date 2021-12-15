روسيا: دول الناتو تكثف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والوضع مثير للقلق

العالم- روسيا

من جهته أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو أن سلطات المدينة تستعد لفرض حالة طوارئ تحسبا لأي اعتداء محتمل للجيش الروسي على أوكرانيا.

وقال كليتشكو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية ونشرت وكالة TSN الأوكرانية اليوم الثلاثاء مقطعا منها: "هناك سيناريوهات مختلفة لاعتداء الجيش الروسي على أوكرانيا، وعلينا أن نكون مستعدين لكل منها، ونحن في مدينتنا كييف نستعد لفرض حالة طوارئ ممكنة وأنا كعمدة أقوم بتنظيم الدفاع المدني. لقد كثفنا جهودنا لتعبئة وإعداد أفراد الاحتياط".

وتسمع في كييف والعواصم الغربية في الفترة الأخيرة تصريحات حول "غزو روسي" محتمل لأوكرانيا. ورفض الكرملين هذه الادعاءات واصفا إياها بالفارغة والعارية عن الصحة والتصعيدية.