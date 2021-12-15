الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا: دول الناتو تكثف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والوضع مثير للقلق

روسيا: دول الناتو تكثف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والوضع مثير للقلق
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

حملت الخارجية الروسية دول حلف الناتو المسؤولية عن صب الزيت على نار النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا منخلال تكثيف صادرات الأسلحة إلى حكومة كييف، مؤكدة أن الوضع الحالي مثير للقلق.

العالم- روسيا

من جهته أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو أن سلطات المدينة تستعد لفرض حالة طوارئ تحسبا لأي اعتداء محتمل للجيش الروسي على أوكرانيا.

وقال كليتشكو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية ونشرت وكالة TSN الأوكرانية اليوم الثلاثاء مقطعا منها: "هناك سيناريوهات مختلفة لاعتداء الجيش الروسي على أوكرانيا، وعلينا أن نكون مستعدين لكل منها، ونحن في مدينتنا كييف نستعد لفرض حالة طوارئ ممكنة وأنا كعمدة أقوم بتنظيم الدفاع المدني. لقد كثفنا جهودنا لتعبئة وإعداد أفراد الاحتياط".

وتسمع في كييف والعواصم الغربية في الفترة الأخيرة تصريحات حول "غزو روسي" محتمل لأوكرانيا. ورفض الكرملين هذه الادعاءات واصفا إياها بالفارغة والعارية عن الصحة والتصعيدية.

روابط ذات صلة

المستشار الألماني الجديد: روسيا ستدفع “ثمنا باهظا” إذا اجتاحت أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" ضد روسيا 

عمدة كييف: نستعد لفرض حالة طوارئ تحسبا لأي اعتداء روسي محتمل

أوكرانيا تتهم برلين بمنع تسليمها أسلحة دفاعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو ترفض بيان G7 عن خطر غزو روسيا لأوكرانيا

في تصعيد يشمل الإعتصام.. السودان.. مجلس البجا يحدد موعداً لإغلاق الميناء

الرئيس الجزائري يصل إلى تونس في زيارة دولة تستمر يومين

إيران خودرو"تبرم عقدا لانتاج 2000 سيارة أجرة بالسنغال

هايتي: 62 قتيلا على الأقل في انفجار صهريج للوقود

تكريم عدد من جرحى الجيش السوري في الحسكة تقديراً لتضحياتهم