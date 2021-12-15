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شاهد/ يمني يرمي الأموال في شوارع عدن

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

تفاجأ اهالي عدن بيمني يلقي كمية كبيرة من النقود في الشوارع، مثيرا جموعا من المعدمين اصطفوا وراءه لجمع الاموال التي يرميها في الشارع، أولا فأول، في واقعة نادرة لم يسبق لها مثيل في البلاد.

العالم- اليمن

وأفاد مواطنون في مدينة كريتر بعدن، انهم "فوجئوا بشخص يرمي بحُزّم (رُزم) من الاموال في الشارع، والمواطنين وبخاصة المعدمين يهرعون خلفه ويتسابقون لالتقاط الاموال التي يلقي بها".

بدا الخبر خيالا، لولا تناقل ناشطون على نطاق واسع بمنصات ووسائط التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، التقطه مواطنون بكاميرات هواتفهم، يوثق قيام رجل برمي الاموال في شوارع عدن.

حسب الناشطين، فإن الرجل يدعى "جلال السبراتي"، وظهر في مقطع الفيديو وهو يرمي الأموال بأحد شوارع مدينة كريتر، وفسر تصرفه الغريب وغير المسبوق هذا بأن "النقود من الفئة الصغيرة ما تنفعناش (غير مفيدة)".

معتبرين أن هذا التصرف الغريب من السبراتي، "تعبير عن الاحتجاج على تدهور قيمة العملة الوطنية وانهيار الريال امام العملات الاجنبية وأمام أسعار السلع الغذائية والخدمات التي تضاعفت بنسة 90%".

يشار إلى أن هذه الواقعة الغريبة تأتي في ظل تصاعد الفقر وانتشار الجوع في مدينة عدن، والاحتجاجات الشعبية المطالبة بـ "ثورة جياع" تقيل حكومة المستقيل هادي وتطالب بخروج قوات العدوان من اليمن وتنهي تدهور الاوضاع المعيشية وتردي الخدمات، وانهيار العملة الوطنية.

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