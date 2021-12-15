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الجزائر تسخر من مزاعم مغربية 'سخيفة' عن دعم جنود إيرانيين لـ"البوليساريو"!

الجزائر تسخر من مزاعم مغربية 'سخيفة' عن دعم جنود إيرانيين لـ
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

نفى المبعوث الجزائري الخاص لـ"الصحراء الغربية" ودول المغرب العربي، عمار بلاني، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن وجود جنود إيرانيين في مدينة تندوف لتقديم الدعم لجبهة "البوليساريو".

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وبحسب صحيفة "الشروق"، اليوم الأربعاء، قال في حديثه :إن "هذه المزاعم ما هي إلا نسيج من الأكاذيب السخيفة والمثيرة للضحك".

وأضاف بلاني أن هذه التقارير الإعلامية "مجرد تضليل وبروباغاندا تقف وراءها المديرية العامة للدراسات والمستندات، وهي جهاز المخابرات ومكافحة التجسس التابع للجيش المغربي".

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الذي نشر هذه المزاعم "معروف باحتضان ونشر كل المعلومات الكاذبة التي تطبخها المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية".

وكان موقع "ساحل انتلجنس" نشر مقالا تحدث عن "تواجد جنود إيرانيين في قواعد للجيش الجزائري على بعد كيلومترات قليلة من معسكرات تندوف".

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