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السلطات الفلبينية تعلن فرار عشرات الآلاف من منازلهم تخوفا من الإعصار "راي"

السلطات الفلبينية تعلن فرار عشرات الآلاف من منازلهم تخوفا من الإعصار
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الفلبينية فرار عشرات الآلاف من منازلهم في وسط البلاد وجنوبها تحسبا لوصول الإعصار العنيف "راي".

العالم-اسیا والباسفیک

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية إن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها حاليا 165 كلم/ساعة، محذرة من أن هذه الرياح قد تشتد أكثر لتصل سرعتها إلى 195 كلم/ساعة عندما سيبلغ "راي" اليابسة بعد ظهر الخميس بالقرب من جزيرة سيارغاو السياحية.

وحذرت الوكالة من "رياح مدمرة قد تلحق بالمباني والمزروعات أضرارا متوسطة إلى شديدة"، بالإضافة إلى خطر حدوث فيضانات فتاكة على طول الساحل.

من جهتها، أوضحت الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث أن أكثر من 45 ألف شخص فروا من منازلهم للاحتماء في ملاجئ، بمن فيهم عدد كبير من الزوار الذين قصدوا هذه المنطقة للاستمتاع بشواطئها وأماكن الغوص البحري التي تشتهر بها.

ومن المتوقع أن يعبر هذا الإعصار الفلبين من شرقها إلى غربها خلال الأيام المقبلة، وسيجتاز خصوصا جزيرتي مينداناو وبالاوان، قبل أن يبتعد عن الأرخبيل باتجاه فيتنام.

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