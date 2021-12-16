مغردو لبنان يتضامنون بقوة مع معارضي البحرين

العالم - نبض السوشيال

في مقدمة مقال نشرته صحيفة "الاخبار" اللبنانية صباح اليوم الخميس تحت عنوان (فرمان كمّ أفواه في خدمة دولة آل خليفة الفاشلة: ميقاتي «يُسعود» لبنان) قال كاتب المقال "هيثم الموسوي"، في نظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير داخليّته القاضي بسام المولوي، لبنان ليس سوى مزرعة يحكمها نظام دولة تخضع للاحتلال اسمها البحرين. من دون أي مبالغة، يمكن القول إن رئيس حكومة لبنان ووزير داخليّته هما الأكثر اقتناعاً بأن الدولة اللبنانية غير موجودة. ويمكنهما، بناءً على ذلك، اتّخاذ أي قرار، بأمر من دولة خارجية، ولو كانت خاضعة للاحتلال، كما هو حال البحرين المحتلّة عسكريا من النظام السعودي، منذ عام 2011.

لقد اتخذت الداخلية اللبنانية يوم امس الاربعاء قرارا بحق أعضاء جمعية الوفاق وحقوق الانسان، فقد وجه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين، فيما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن "مولوي وجّه كتابا إلى مديرية الأمن العام، طالب فيه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد".

وارجع مولوي قراره الى "ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية"، بحسب تعبيره، فيما دعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان الحكومة إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

من جهتها علقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على طلب وزير الداخلية والبلديات من المديرية العامة للأمن العام بـ "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان" بالقول: "إن إدراك الحكومة اللبنانية المحتمل لنقل أعضاء الجمعية قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية".

وقالت الهيئة في بيان صحفي: "تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يعد لبنان طرفاً فيها، صراحةً تسليم الأفراد إلى دول يوجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب. وندعو الحكومة اللبنانية إلى الامتثال الكامل لمندرجات هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري".

وكانت جمعية "الوفاق" البحرينية وثقت في تقرير حقوقي لها حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون في المملكة في الفترة الممتدّة منذ العام 2019 حتى منتصف العام 2021.

وفي تقريرها الذي دشّنته في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد من النشطاء والمهتمين، قالت "الوفاق" إنها رصدت 20 ألفًا و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلًا وأكثر من 300 امرأة.

وأشارت إلى تعرّض الآلاف من المواطنين إلى التعذيب وسوء المعاملة، فيما أُعدم اثنان من ضحايا التعذيب (أحمد العربي وعلي الملالي)، بالإضافة إلى صدور 1941 حكمًا قضائيًا مسيّسًا خلال السنتين الأخيرتين بينها 198 حكمًا بالسجن المؤبّد و309 أحكام بإسقاط الجنسية، بينما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320 أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصعق الكهربائي أو الإخفاء القسري.

نطالع الان اهم التغريدات التي صدح بها المغردون اللبنانيون حول الهاشتاغات المذكورة اعلاه (#كلنا_احرار_البحرين و #متضامنون_مع_الوفاق و #متضامن_مع_جمعيه_الوفاق اضافة الى وسم #وزير_الداخليه)، اذ قال حساب الناشطة اللبنانية (نُهى رمضان - Noha Ramadan): من الضاحية الجنوبية إلى احرار العالم الشرفاء نحن معكم والمقاومة وسيدها معكم #كلنا_احرار_البحرين #متضامنون_مع_الوفاق

حساب الناشط اللبناني (محمد غروي - Moh Gharawi): نقاط قوة وتمايز #لبنان كانت تتمثل بالمصارف والسياحة وحرية التعبير -المصارف سرقت المودعين وباتت في الحضيض -السياحة تضررت بفعل الحصار الأميركي واتباعه -وحرية التعبير تلفظ أنفاسها الأخيرة بفعل قرارات #وزير_الداخلية المتملقة لحكومة #البحرين

قال حساب الناشط العراقي (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi): لبنان.. كان يسمى ببلد الحرية والسيادة.. تحول لبلد "نعم سيدي أمرك مطاع".. انصاع لأوامر #السعودية ثم #البحرين.. يا للعار.. #ميقاتي و #المولوي انبطحا امام نعال الوسخ وزير داخلية #البحرين.. امرهما الانبطاح وطرد #المعارضين_البحرينيين فنفّذا.. #كلنا_احرار_البحرين #متضامنون_مع_الوفاق

غرد حساب الناشطة اللبنانية (رنا حمود - Rana Hammoud) قائلا: أسمعوا أحرار العالم خطاب هذا الشعب وظلامته وصرخته. عبروا عن غضبكم وسخطكم على ما يجري في #البحرين على شعبه المسلم المسالم المضطهد سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي #كلنا_أحرار_البحرين #متضامن_مع_جمعية_الوفاق

فرد حساب الناشط اللبناني (علي شعيب - Ali Shoeib) العامل في قناة المنار وإذاعة النور قائلا في تغريدته: أحرار #البحرين ضيوفٌ في بيوتنا ، ونحن أسيادُ مَن أكرم الضيف .. وحماه . #كلنا_أحرار_البحرين #متضامنون_مع_الوفاق

قال حساب الناشط اللبناني (شريف - Chreif): الأجدر طرد ممثلي نظام البحرين من لبنان لأنهم عملاء وليس ترحيل البحرينيين الشرفاء فهمتوها أو منعيدا؟ #متضامن_مع_جمعية_الوفاق #متضامنون_مع_الوفاق

غرد حساب (يحيى الحديد - Yahya Alhadid): قريبا .. "سنطالكم أينما كنتم" #معهد_الخليج (الفارسي) يوثق جزءا من ملاحقات حكومة #البحرين للمعارضين البحرينيين خارج الحدود في تقرير يصدره خلال أيام. #متضامن_مع_جمعية_الوفاق

قال حساب الصحافي وعضو البرلمان اللبناني السابق (ناصر قنديل - nasserkandil): لم تعرف دول العالم معارضة مهذبة ومحترمة في نقل مظلومية شعبها تستند الى القوانين والحقائق ومعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مثل المعارضة في البحرين -منظمة العفو الدولية . - قرار #وزير_الداخلية اساءة واهانة للبنان #كلنا_احرار_البحرين #متضامن_مع_جمعيه_الوفاق #متضامنون_مع_الوفاق

نختكم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب مراسل (باس بركات - Bas Baraket) الذي اكد خلالها قوله: #متضامنون_مع_الوفاق ونقول لهم من بلد الحريات #كلنا_أحرار_البحرين وبيروت ستبقى عاصمة الأحرار والحريات ولو كرها المتصهينون