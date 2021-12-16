سيناتور أمريكي بارز يفجر مفاجأة بشان إغتيال الحريري

العالم- السعودية

وأكد "غراسلي" الذي يمثل ولاية ايوا، ويشغل رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، أن " بعض الوثائق التي تم الحصول عليها حديثاً أظهرت أن إسرائيل نفذت عملية إغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري بمساعدة من السعودية ".

وأوضح أن " هناك بعض الأدلة القطعية تثبت دور السعودية المباشرة في العمليات الإرهابية الأخرى بما في ذلك إغتيال رفيق الحريري".

وأشار إلى أن "السعودية أيضا لديها دور في تعزيز الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا"، ملوحاً بأنه "سيسير حتى النهاية في القانون الذي بات يعرف باسم جاستا وانه سيواصل العمل مع زملائه في مجلس الشيوخ لدعم التشريع" على الرغم من معارضة البيت الأبيض له.