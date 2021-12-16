الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سيناتور أمريكي بارز يفجر مفاجأة بشان إغتيال الحريري

سيناتور أمريكي بارز يفجر مفاجأة بشان إغتيال الحريري
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

فجر السيناتور الأمريكي البارز " تشاك غراسلي"، قنبلة بإتهامه السعودية بإغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري.

العالم- السعودية

وأكد "غراسلي" الذي يمثل ولاية ايوا، ويشغل رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، أن " بعض الوثائق التي تم الحصول عليها حديثاً أظهرت أن إسرائيل نفذت عملية إغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري بمساعدة من السعودية ".

وأوضح أن " هناك بعض الأدلة القطعية تثبت دور السعودية المباشرة في العمليات الإرهابية الأخرى بما في ذلك إغتيال رفيق الحريري".

وأشار إلى أن "السعودية أيضا لديها دور في تعزيز الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا"، ملوحاً بأنه "سيسير حتى النهاية في القانون الذي بات يعرف باسم جاستا وانه سيواصل العمل مع زملائه في مجلس الشيوخ لدعم التشريع" على الرغم من معارضة البيت الأبيض له.

روابط ذات صلة

السعودية تُحرّك الشارع اللبناني عبر القوات واللواء ريفي

سبب تفجير السعودية للأزمة الدبلوماسية مع لبنان بهذا التوقيت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امریکا  تفرض عقوبات على 3 شركات بذريعة انتهاكها للحظر على ايران 

رغم 4 تدخلات للبنك المركزي التركي.. الليرة تسجل هبوطا تاريخيا جديدا!

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-12-2021

الصهاينة لا يثقون بقدرة جيشهم على الانتصار

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. طاولة النووي في فيينا، والواقع الأمني الليبي ومصير الانتخابات

بالفيديو.. تقرير أممي: إتساع دائرة المجاعة في عدد من الدول العربية