الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

في زيارة "تضامنية".. غوتيريش يصل الاحد الى لبنان

في زيارة
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلن مكتب الامم المتحدة في بيروت ببيان، ان “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيصل بعد ظهر يوم الأحد المقبل في 19 الحالي الى لبنان في زيارة رسمية”.

العالم-لبنان

اضاف البيان: “في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني، سيعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه.

وسيلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وتكريما لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، سيقف الأمين العام دقيقة صمت في المرفأ. كما سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضررين من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد.

وأخيرا، سيتوجه الأمين العام إلى جنوب لبنان لزيارة قوات اليونيفيل وللقيام بجولة على الخط الأزرق.

وسيغادر الأمين العام لبنان في 22 كانون الأول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

تصنيف :

روابط ذات صلة

سيناتور أمريكي بارز يفجر مفاجأة بشان إغتيال الحريري

الشيخ قاسم: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه والمطلوب عدم تضليل الناس

وهّاب: هناك محاولة تسوية لكن الخروج من الأزمة يحتاج لسنوات

ممثل الجهاد الاسلامي في لبنان يلتقي المستشار السياسي في السفارة الإيرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعادة 9 أطفال من مخيمات سوريا الى روسيا

اختفاء 100 ألف رصاصة من معسكر للجيش الصهيوني

في زيارة "تضامنية".. غوتيريش يصل الاحد الى لبنان

البيشمركة تعلن العثور على مقبرة جماعية شمال العراق

ستيفاني وليامز: وضع مدينة سرت الليبية 'مؤلم'

هزيمة نكراء لحزب رئيس الوزراء البريطاني في انتخابات تشريعية فرعية