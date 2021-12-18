خطيب زادة يرد على تصريحات دبلوماسيي الترويكا البعيدة عن الواقع والمفبركة

العالم - ايران

و قال سعيد خطيب زادة ، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول التصريحات البعيدة عن الواقع والمفبركة لدبلوماسيي الترويكا الاوربية الاعضاء في مجموعة 4+1 حول مهلة عودة الوفود المشاركة في هذه الجولة من المحادثات: على عكس ادعاء الاطراف الغربية بأن إيران تطلب وقف المحادثات ، فإن نفس هذه الدول وكذلك باقي أعضاء مجموعة 4 + 1 الآخرين يدركون تمامًا أن هذه المهلة كانت نتيجة تفاهم جماعية وبالطبع جرى الاخذ بنظر الاعتبار عطلة الاطراف الاوروبية بمناسبة اعياد كريسمس وراس السنة الميلادية .

وأفاد خطيب زاده أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الغرب إلى تشويه الحقيقة وتسريب معلومات كاذبة مؤكدا: "ربما حاولت هذه الدول الثلاث بهذه المزاعم غير الواقعية التعويض عن طلبها في الجولة السابقة للعودة إلى عواصمها مبكرا ."

وأضاف: "بدلاً من الإصرار على لعب لعبة إلقاء اللوم العقيمة والعبثية ، يجب أن تكون هذه الدول جادة ومصممة على دفع المحادثات قدما".