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معلق جزائري يوجّه رسالة خاصة إلى جماهير تونس

معلق جزائري يوجّه رسالة خاصة إلى جماهير تونس
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

وجّه المعلق الجزائري، حفيظ دراجي، رسالة خاصة إلى جماهير منتخب تونس، بعد انتهاء كأس العرب 2021 لكرة القدم.

العالم - رياضة

حيث حقق فيها "المحاربون" لقب البطولة، نتيجة فوزهم على "نسور قرطاج"، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة النهاية باستاد البيت.

وقام المعلق الجزائري حفيظ دراجي، الذي يعمل في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، بنشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "إلى منتخب تونس. كنت منافساً ولم تكن عدواً. روح المقاومة لديك أعطتنا القوة".

وتابع حفيظ دراجي في رسالته "تحديك زادنا إلهاماً، حتى وإن أردنا التفوق عليه، فلن نهينك، بل نحييك، لأننا نكبر بك، وفي الأخير الإنسانية والروح الرياضية هي التي تتفوق وتتألق دوماً".

يذكر أن منتخب الجزائر، تمكن من نيل لقب كأس العرب 2021 لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تألق كثيراً في البطولة التي أقيمت في قطر، ونال إشادة واسعة من قبل الجماهير الرياضية، التي أثنت على منتخب تونس أيضاً.

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معلق جزائري يوجّه رسالة خاصة إلى جماهير تونس

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