المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشيد بمساعدات ايران للنازحين الافغان

العالم - ايران

والتقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بمساعد وزير الداخلية الايراني حسين ذوالفقاري في مبنى وزارة الداخلية بعد ظهر اليوم (الأحد).

وقال غراندي للصحفيين على هامش الاجتماع : إن زيارتي هذه هي الثالثة لإيران وتظهر مدى تقديرنا لشراكتنا مع طهران ونثمّن جهود إيران التي استضافت ملايين الأفغان على مدى السنوات الماضية.

واضاف: نشهد ظروفا صعبة فضلا عن تفشي وباء كورونا الذي ترك تأثيرات سلبية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومن ناحية أخرى حدث تغيير سياسي في أفغانستان ماخلق تحديات لبلدان الجوار.

ولفت الى ان إيران تواجه بالتأكيد تحديات دولية فيما يتعلق بالحظر وغيرها من القضايا.

وتابع: ناشدت الحكومة الايرانية الاستمرار في استضافة النازحين الأفغان الجدد الذين يعانون من ظروف خاصة.

واردف: إيران بحاجة إلى مزيد من المساعدات الدولية لاستمرارها في استضافة النازحين واستطعنا خلال الأشهر القليلة الماضية ، من زيادة مساعدتنا في هذا المجال ، ومن بينها اللقاحات.

من جهته اشاد حسين ذوالفقاري بجهود المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإرسالها بعض المساعدات الى النازحين الافغان، قائلاً: تستضيف ايران حاليا نحو 4 ملايين لاجئ ونازح أفغاني فضلا عن استضافتها نحو 500 ألف شخص هذا العام.

ووصف مساعدات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالضئيلة للغاية مقارنة بالنفقات التي تتحملها إيران باستضافة اللاجئين والنازحين حيث تتقبل تكاليف توفير الأمن ومنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.