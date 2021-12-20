5 فوائد للبروكلي تجعله غذاء خارقا

العالم - صحة

قال فايس: "البروكلي هو خيار نباتي رائع لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وغني بالألياف ومصدر مهم لفيتامين سي وفيتامين ك".

وأضاف أن البروكلي يحتوي على فيتامين أ وحمض الفوليك والبوتاسيوم والفوسفور والسيلينيوم.

إذن ما هي خصائصه؟

1- يقوي جهاز المناعة

يحتوي البروكلي على مضادات الأكسدة التي تساعد في إصلاح الخلايا التالفة حتى تتمكن من مقاومة الأمراض والالتهابات المختلفة بشكل أفضل.

وأوضح بيترنيل أن "البروكلي يحتوي على نوعين محددين من مضادات الأكسدة القوية، السولفورافان والإندول، والتي تعمل كمنظم لأنزيمات إزالة السموم التي تحمي الخلايا".

2- يساعد في حماية القلب

مع ارتفاع مستوى الكوليسترول في الأوعية الدموية، يمكن أن تتشكل طبقة اللويحات الدهنية، مما يؤدي إلى تعطيل الدورة الدموية. ومع ذلك، يحتوي القرنبيط على الكاروتينات التي تساعد على منع التراكم السيئ في الجسم الذي يمكن أن يتلف القلب.

قال دينهاوس: "إن مضادات الأكسدة التي تأتي من الخضار الخضراء تمنع الإصابة بأمراض القلب عن طريق حماية أو تقوية وظيفة الأوعية الدموية وتقليل نمو الرواسب الدهنية في جدران الأوعية الدموية التي تتحول في النهاية إلى لويحات".

3- ترفع المزاج

الأطعمة التي نأكلها تجعل أدمغتنا تطلق هرمونات معينة تؤثر على مزاجنا. على سبيل المثال، تناول الشوكولاتة الداكنة يرفع مستويات السيروتونين، مما يجعلنا أكثر سعادة. يحتوي البروكلي على الكروم. هذا المعدن له تأثير على النوربينفرين والميلاتونين والسيروتونين.

4- جيد للكبد

يعمل الكبد على مدار الساعة، ويزيل السموم من الجسم بالمادة الصفراوية التي يفرزها. تساعد الخضروات الصليبية مثل البروكلي على زيادة كمية الإنزيمات التي يمكن أن تحمي الكبد من السمنة وتراكم السموم. الإندول، الموجود في البروكلي وله تأثير مضاد للالتهابات على الكبد، يساعد أيضًا.

5- يحمي مفاصلك

يقلل السلفورافان الموجود في الخضار من التهاب الغضروف في المفاصل. يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى هشاشة العظام، وهو نوع شائع من التهاب المفاصل.

يمكن أن يؤكل البروكلي نيئًا أو معالجًا. ومع ذلك، تبقى جميع العناصر الغذائية في الخضار النيئ، وهذا النوع غير مناسب للجميع. يحتفظ البروكلي ببعض القيمة الغذائية عند طهيه؛ وأفضل طريقة للطهي هي الطهي بالبخار.