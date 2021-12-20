استخبارات العراق العسكرية تلقي القبض على إرهابي حاول دخول الأنبار

العالم - العراق

وافادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان خلية الإعلام الأمني ذكرت في بيان، أنه "بعملية استخبارية نوعيّة ومتابعة دقيقة ومعلومات مؤكّدة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة التي أشارت لمحاولة أحد الإرهابيين دخول محافظة الأنبار قادماً من سامراء في محافظة صلاح الدين".

واضافت، انه "في ضوء المعلومات وبالتعاون مع قوة بريّة من الفوج الرابع لواء المشاة 39، تم نصب كمين محكم للإرهابي في سيطرة الشهيد الرائد اوس عزيز سويلم مدخل الأنبار من اتجاه سامراء والقبض عليه".

وأوضح البيان، أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً".