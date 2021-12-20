تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة بمحافظة خوزستان

العالم - ايران

وافادت وكالة أنباء فارس ، نقلا عن المديرية العامة للامن في خوزستان ، ان منتسبي هذه المديرية نجحوا في تحديد وتفكيك عصابة لتهريب الأسلحة والذخائر على طول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وتم خلال هذه العملية من ضبط عشرات الأسلحة من هذه العصابة المزعزعة للأمن التي قامت بتهريب أسلحة وذخائر.

واعربت زارة الامن عن شكرها وتقديرها للمواطنين الأعزاء والواعين ، وخاصة سكان الحدود الكرام ، ودعتهم الى ابلاغ الجهات الامنية المعنية على رقم الهاتف 113 عند مشاهدتهم اي حالة أمنية مشبوهة .