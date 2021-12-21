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الكويت... مجلس الوزراء يقر إجراءات جديدة بخصوص كورونا

الكويت... مجلس الوزراء يقر إجراءات جديدة بخصوص كورونا
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

قرر مجلس الوزراء الكويتي أنه لن يعدّ مكتمل التحصين ضد كورونا كل من مضى 9 أشهر على تلقيه اللقاح دون حصوله على الجرعة المعززة، وأقر جملة من الإجراءات تخص الوافدين.

العالم - الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء قرر اعتبار كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "غير مكتمل التحصين ما لم يتلق الجرعة التعزيزية من اللقاحات المعتمدة" وذلك بدءا من الثاني من يناير المقبل.

ونقلت "كونا" عن الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر "تويتر" أن مجلس الوزراء أصدر إجراءات يجب اتباعها للقادمين إلى البلاد، منها "إجراء فحص (بي سي آر) قبل الوصول بـ48 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف ان الإجراءات تشمل "تطبيق الحجر المنزلي لمدة عشرة أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (بي سي آر) بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس على أن يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل".

وأشار مجلس الوزراء إلى ‏اقتصار السفر على حالات الضرورة فقط ومواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

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