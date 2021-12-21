الاحتلال يخطر بوضع اليد على اراض جنوب بيت لحم

العالم - الاحتلال

وافاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن القرار يقضي بوضع اليد على مساحة من الأراضي في منطقة "عين قسيس" غرب الخضر، لغرض نصب بوابات حديدية على طرق زراعية تؤدي الى البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" الجاثمة على اراضي المواطنين في المنطقة المذكورة.

وحذر بريجية من خطورة هذا الاجراء الذي سيقيد من وصول المزارعين الى اراضيهم ويجبرهم على الحصول على تصريح خاصة بدخولها.

كما أن بلدية الاحتلال في القدس، أجبرت المقدسي محمد جعابيص على هدم منزله البالغة مساحته 60 مترا، ويعيش فيه مع زوجته وأبنائه الأربعة في جبل المكبر.

وقال جعابيص لـ "وفا" إنه اضطر لهدم منزله ذاتيا تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بعملية الهدم، علما أن المنزل يعود لوالده الذي بناه قبل أكثر من 20 عاما.

وأضاف أنه أجرى ترميمات على المنزل قبل نحو 10 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحقه وتفرض بحقه مخالفات باهظة، وصل مجموعها إلى 20 ألف شيقل، مؤكدا أن آخر مخالفة وصلت قيمتها الى 12 ألف شيقل.