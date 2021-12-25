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مهنئا بذكرى ميلاد المسيح (ع)

قاليباف: التعامل البناء بين اتباع الديانات السماوية يثمر عن تحقيق العدل وتقدم البشرية

قاليباف: التعامل البناء بين اتباع الديانات السماوية يثمر عن تحقيق العدل وتقدم البشرية
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

هنّأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) عادّا التعامل البناء بين اتباع الديانات السماوية يثمر عن تحقيق العدل وتقدم البشرية.

العالم - ايران

وأعرب قاليباف، في برقية وجهها الى نظرائه في البلدان المسيحية اليوم السبت، عن ابتهاجه وتهانيه بذكرى ميلاد السيد عيسى المسيح عليه السلام وبدء العام الجديد.

واضاف: أعتقد أنه مثلما بشر السيد المسيح (ع) بأن سعادة البشرية تتحقق من خلال تعزيز السلام والمحبة والصداقة ؛ سيؤدي التفاعل البناء بين أتباع الديانات السماوية إلى تحقيق العدالة وتقدم المجتمع البشري.

وتابع: في هذا الصدد ، أود أن أؤكد على رغبة واستعداد مجلس الشورى الإسلامي في توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين والتشاور وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الله عز وجل أن يزيد سعادة ونجاح معالي وأعضاء مجلس النواب الموقرين.

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