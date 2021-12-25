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توتر مستمر في سجون الاحتلال ومواصلة عزل عدد من الأسرى

توتر مستمر في سجون الاحتلال ومواصلة عزل عدد من الأسرى
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

تستمر حالة التوتر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اعتداءات إدارة السجون على الأسيرات، وسط مواصلة عزل عدد من الأسرى.

العالم- فلسطين

وأفاد مكتب إعلام الأسرى اليوم السبت، بأن حالة التوتر داخل سجون الاحتلال لا تزال مستمرة على إثر تداعيات الاعتداء السافر على الأسيرات.

وقال إعلام الأسرى: إن "حالة التوتر منعت الأسرى من الخروج لأداء صلاة الجمعة أمس بسبب مواصلة الاحتلال إغلاق السجون كافة".

وأشار الى مواصلة الاحتلال عزل الأسرى "محمد عرمان ومنير مرعي وأشرف زغير وعمر الشريف ويوسف مسعود ومحمود رضوان وسائد زيد وفادي أبو السبح" وذلك في أعقاب عملية الطعن في سجن نفحة.

كما أكد مواصلة عزل الأسير يوسف المبحوح في عزل سجن السبع على خلفية تنفيذه عملية الطعن البطولية انتصارًا للحرائر.

واندلعت أمس الجمعة، مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ضمن فعاليات جماهيرية وشعبية في جمعة الغضب نصرة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، كما أحيا الآلاف صلاة الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي نصرة للأسرى.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حملتها القمعية الكبيرة والهمجية والشرسة ضد الأسرى الفلسطينيين وسط خشية على مصير العشرات منهم.

كما تعرضت الأسيرات خلال الأيام الماضية لسلسلة من القمع والعزل والانتهاكات الجسيمة على يد وحدات القمع والسجانين.

واعتدت قوات القمع في سجن الدامون على الأسيرات بالضرب والسحل، وإحدى الأسيرات أغمى عليها من الضرب الوحشي، كما نزع جنود الاحتلال الحجاب عن عدد من الأسيرات أثناء الاعتداء عليهنّ من قوات القمع وسحلهنّ من الرقبة.

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